Россияне рассказали об идеальном размере пенсии

Минимальный размер пенсии, который обеспечивает достойный уровень жизни в России, составляет 45 тысяч рублей. Такой ответ дали 82% респондентов, пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования финансового маркетплейса «Банки.ру».

Согласно опросу, еще 72% граждан считают комфортным размер пенсии от 100 тысяч рублей. Как сообщается, чем выше доход у респондента, тем более высокий размер пенсии он планирует получать в будущем.

В то же время 28% граждан с доходом до 30 тысяч рублей считают, что минимальная пенсия должна составлять 26–35 тысяч рублей. А 38% опрошенных заявили, что пенсия в размере 61–100 тысяч рублей — это достаточный уровень.

И работающие, и неработающие пенсионеры, независимо от уровня дохода, считают комфортной пенсию от 30 до 100 тысяч рублей. Специалисты связывают эти результаты с тем, что пожилые люди, в отличие от молодежи, не склонны к активному потреблению и не стремятся получить максимальную пенсию.

Ранее издание Life сообщило, что российские пенсионеры этой весной получат новые льготы. В частности, после 80 лет гражданин освобождается от платы за капитальный ремонт. Также власти предусмотрели прибавку к пенсии. Кроме того, пожилые россияне могут рассчитывать на бесплатное протезирование зубов, транспортные и налоговые льготы.