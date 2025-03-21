Назван российский регион с самыми большими зарплатами в промышленности

Аналитики зафиксировали значительный рост зарплат в сфере промышленного строительства в России, особенно отметив Башкортостан. С зимы 2023/2024 до зимы текущего года средний доход работников в этой области увеличился на 62%, теперь сотрудники в среднем зарабатывают 114 453 рубля в месяц, пишет Ura.ru со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа».

По словам аналитиков, в Башкортостане рост уровня заработной платы обусловлен высоким спросом на профессионалов в связи с активным развитием строительной отрасли. Отмечается, что важную роль играет конкуренция за квалифицированные кадры между регионами и компаниями.

В других регионах, включая Нижегородскую область, также отмечается существенный рост уровня заработной платы. В указанном субъекте средняя зарплата увеличилась на 54%, достигнув 99 472 рублей в месяц. Это объясняется реализацией крупных инфраструктурных проектов, таких как расширение особой экономической зоны и строительство экотехнопарка, подчеркивают эксперты.

Ранее издание «РБК-Недвижимость» сообщило, что, ежемесячный доход жителя крупного города должен составлять от 170 до 528 тысяч рублей, чтобы он мог взять ипотечный кредит на покупку двухкомнатной квартиры в новом доме на рыночных условиях.