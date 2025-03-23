Россиянам назвали самые высокооплачиваемые профессии в 2025 году

Сервис «Работа.ру» опубликовал рейтинг профессий с самыми высокими зарплатами в России. Согласно данным, наибольший доход получают начальники строительных участков, водители-дальнобойщики, бурильщики и IT-специалисты, такие как go-разработчики.

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«В условиях обостряющегося дефицита кадров на рынке труда продолжается и зарплатная гонка среди работодателей. Самые высокие зарплатные предложения наблюдаются в отрасли строительства… Одной из самых высокооплачиваемых профессий в отрасли стал начальник строительного участка со средним предложением более 180 тысяч рублей в месяц», – цитирует «РИА Новости» данные сервиса «Работа.ру».

Начальники строительных участков возглавляют список высокооплачиваемых профессий. Руководители проектов строительства также входят в топ: их зарплата в среднем более 157 тысяч рублей. Крановщики могут рассчитывать на доход около 149 тысяч рублей. Средняя зарплата в строительной отрасли по России составляет 95,5 тысячи.

Водители-дальнобойщики с зарплатой в 175 тысяч рублей занимают лидирующие позиции в транспортной отрасли. Курьеры в зависимости от графика и количества заказов могут зарабатывать около 122 тысяч рублей в месяц. Автомеханики также востребованы, их средний доход превышает 112 тысяч рублей.

В сфере производства в лидерах бурильщики: они получают до 193 тысяч рублей в месяц. Токари и шлифовщики с зарплатами 174 и 164 тысячи рублей соответственно также входят в число высокооплачиваемых специалистов. Средний доход в отрасли составляет около 83 тысяч рублей.

IT-специалисты продолжают оставаться одними из самых высокооплачиваемых работников. Главные go-разработчики (senior) могут рассчитывать на зарплату в 235 тысяч рублей, разработчики c++ – на 236 тысяч рублей, а java-разработчики – на 256 тысяч рублей. Data science – специалисты получают в среднем 173 тысячи рублей.