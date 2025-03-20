В России рассказали о специалистах с самыми высокими зарплатами

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что в текущем году самые высокие заработные платы в России будут у IT-специалистов, сварщиков и инженеров. Его слова приводит «АиФ».

Он отметил, что это связано с высоким спросом на данные категории работников. Также, по словам Балынина, на большие оклады есть шансы у токарей и операторов сельскохозяйственной техники. По его словам, работодатели готовы предложить опытным специалистам в этих сферах зарплаты в 250-300 тысяч рублей.

Зарплаты у курьеров в Москве в марте 2025 года оказались на 19% выше, чем у квалифицированных специалистов с высшим образованием. Об этом сообщили эксперты сервиса по поиску работы SuperJob в исследовании «Индекс курьера». По данным аналитиков, медианная зарплата курьеров в марте составила 130 тысяч рублей. В свою очередь, людям с высшим образованием предлагают около 105 тысяч рублей. При этом эксперты полагают, что спрос на курьеров еще не достиг пика, следовательно, их зарплаты будут продолжать расти.