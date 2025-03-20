Названы условия для роста пенсий в России

В случае устойчивого развития экономики, улучшения демографической ситуации и контроля за рынком труда, пенсии в России могут достичь уровня 40 % от заработной платы, сообщила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия За правду», заявил о разработке пакета законопроектов, направленных на реформу пенсионного законодательства. Эти меры предусматривают увеличение размера пенсии до 40% от заработной платы. Кроме того, Миронов предложил дополнительный механизм индексации пенсий в случае, если рост заработной платы опережает рост цен, передает НСН.

«Если просто увеличивать зарплаты и не развивать экономику, то эти деньги придется печатать. Как в 90-е это проведет к скачкообразному росту инфляции. Поэтому прежде всего нужно развивать экономику», – отметила депутат.

Бессараб пояснила, что для достижения уровня пенсии в 40 % от заработной платы необходимо обеспечить большее количество застрахованных в системе обязательного пенсионного страхования, улучшить демографическую ситуацию и контролировать рынок труда. Все это зависит от экономической ситуации, уровня заработной платы, наполнения бюджета и количества рабочих мест.

Сегодня средняя страховая пенсия по старости в России составляет 25 тысяч рублей при средней заработной плате 90 тысяч рублей, что соответствует 27,7 % от заработной платы. По мнению Светланы Бессараб, рост пенсий происходит «хорошими темпами». Она также отметила, что при увеличении средних доходов будет расти и размер пенсии.

В настоящее время работающие граждане обеспечивают пенсионеров, поскольку они платят 22 % в Фонд пенсионного и социального страхования, а получают пенсию, превышающую 22 % от своей заработной платы, пояснила парламентарий. На каждого пенсионера приходится 1,7 работающих гражданина. Если взять две единицы, то получится 44 %, что позволит выплачивать пенсию в размере 40 % от утраченного заработка.

«На данный момент пенсия ежегодно увеличивается на процент не ниже инфляции. Больше можно будет повысить при лучших экономических условиях. Начнем больше зарабатывать в бюджет, пенсионеры начнут больше получать», – подытожила Бессараб.

Ранее стало известно, что в апреле 2025 года россияне, которые отпразднуют свое 80-летие в марте, получат прибавку к пенсии, которая превысит 10 тысяч рублей. В эту сумму входят дополнительная фиксированная выплата в размере 8907,70 рубля и компенсационная надбавка в сумме 1314 рублей.