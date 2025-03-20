В России ужесточили правила выдачи кредитов

Банк России начал ужесточать правила выдачи кредитов. Об этом говорится в материале «Комсомольской правды».

Как отмечается, раньше взять кредит можно было буквально в пару кликов. Но теперь из-за мошенников правила стали строже. Банки звонят, проверяют, не находится ли человек под влиянием, а крупные суммы выдают только после визита в офис.

Газета напоминает о том, что с 1 сентября 2025 года в стране будет введен «период охлаждения» для кредитов наличными. Сумму до 50 тысяч рублей можно будет получить сразу, в 50–200 тысяч — через 4 часа, свыше 200 тысяч — через 48 часов.

В Банке России отмечали, что «двое суток дадут шанс избежать афер». По данным регулятора, в минувшем году злоумышленники украли 27,5 млрд рублей, 40% — кредитные.

«То есть, многие жертвы отдали преступникам не только все свои сбережения, но еще и влезли в долги», — отмечает издание.

Ранее, 17 марта, в Объединенном кредитном бюро (ОКБ) сообщили, что за период работы сервиса 6,2 миллиона россиян активировали функцию самозапрета на кредиты. Подавляющее большинство из них (91% или 5,85 миллиона человек) выбрали опцию полного запрета на получение займов, отменили самозапрет 50,1 тысячи человек. Наиболее часто услугой пользовались в Москве — 663,6 тысячи раз, Московской области — 442,1 тысячи раз, Санкт-Петербурге — 306,1 тысячи раз, Башкирии — 215,4 тысячи раз.