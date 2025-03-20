В России с 1 апреля увеличатся выплаты на детей: кто получит больше

С 1 апреля в России ожидается увеличение ряда социальных выплат, которые положены семьям с детьми. Издание Life узнало, сколько составит прибавка и кто ее получит.

В Социальном фонде России рассказали, что в апреле будет скорректирован порядок начисления ежемесячных выплат, связанных с появлением в семье первого ребенка: ежемесячного пособия на рождение и воспитание ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего срочную службу.

Подчеркивается, что изменение графика связано с майскими праздниками: выплаты, которые перечислили бы в начале мая, переведут в конце апреля. По словам юриста «Европейской юридической службы» Екатерины Ноженко, постановлением от 7 марта 2025 г. № 287 утвердили коэффициент индексации социальных пенсий.

«С 1 апреля 2025 года в России они вырастут на 14,75%. Такое увеличение коснется детей, являющихся получателями социальной пенсии по случаю потери кормильца. Эту пенсию получают дети, если умерший кормилец не имел страхового стажа», — отметила собеседница.

Подчеркивается, что в настоящее время сумма социальной пенсии по случаю потери кормильца составляет 7 389,83 рубля. В случае потери обоих родителей размер пенсии увеличивается до 15 379,73 рублей. Дети, оставшиеся без попечения матери-одиночки, также получают эту сумму. С 1 апреля размер выплат будет увеличен на 14,75%.

Кроме того, планируется повысить размер социальных пенсий по инвалидности, которые получают граждане, не имеющие страхового стажа. Также будут увеличены социальные пенсии по старости, которые выплачиваются тем, у кого не хватает страхового стажа или пенсионных баллов для получения страховой пенсии по старости, указала специалист.

По словам Ноженко, помимо прочего, планируется увеличение размера выплат для ветеранов Великой Отечественной войны, солдат, которые служили срочную службу, летчиков-испытателей и космонавтов. Также повышение коснется тех, кто был награжден знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда».

В материале говорится, что с 1 апреля вступит в силу новая мера поддержки для семей с детьми. В населенных пунктах, где не хватает нового жилья, станет проще приобрести квартиру. Суть в том, что семейную ипотеку под 6% годовых теперь можно будет оформить и на вторичное жилье.