Россиян предостерегли от игр на курсах валют

Попытки купить валюту дешевле, чтобы потом продать дороже, чаще всего оказываются неудачными, сказал «Газете.ру» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Эксперт предостерег россиян от подобных игр с курсами доллара и евро.

«Доллары и евро сохраняют свою инфраструктурную токсичность для банков, бизнеса и самих россиян. Во-вторых, попытки купить валюту дешевле, чтобы когда-то продать дороже, особенно если речь идет о небольших суммах, чаще всего приносят совсем не те результаты, что ожидалось, из-за высоких издержек на конвертацию и непредсказуемых курсовых «кульбитов», - сказал Бахтин.

По его мнению, для валютной диверсификации сейчас лучше всего подходят юань и номинированные в нем инструменты: депозиты, облигации российских компаний. При желании можно вложиться в золото или замещающие облигации. Инвестировать же в доллар и евро пока по-прежнему рискованно, считает Бахтин.

Копить доллары целесообразно, если предстоит зарубежная поездка, покупка недвижимости за рубежом или оплата образования за границей, перечислил он.

Официальный курс доллара на 20 марта 2025 года составляет 82,8487 рубля, официальный курс евро — 90,8257 рубля.

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Сейчас при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.