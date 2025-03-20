В Госдуме разрабатывают законопроекты для повышения пенсий до 40% от зарплаты

Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) ведет разработку законопроектов о реформе пенсионного законодательства, которые должны увеличить размер пенсии до 40% от зарплаты. Об этом лидер СЗРП Сергей Миронов сообщил ТАСС.

© Газета.ru

По его словам, каждый конкретный пенсионер должен получать не меньше 40% от своей зарплаты, а значит, эта норма должна учитываться при начислении пенсии.

В Госдуме назвали способ получать высокую пенсию

Миронов отметил, что одной из мер по увеличению пенсий может стать дополнительный механизм их индексации в том случае, если рост зарплат в отрасли, где трудился пенсионер, превышает рост цен. Он подчеркнул, что такая компенсация не потребует дополнительных средств, так как чем выше зарплаты, тем больший размер имеют социальные взносы.

15 марта сообщалось, что российские пенсионеры получат три различные доплаты, включая федеральные и региональные выплаты ко Дню Победы, а также индексацию социальных пенсий.

Ранее в Госдуме назвали способы, которые помогут россиянам добиться увеличения пенсии.