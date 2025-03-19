В России пересчитают размер пенсий в некоторых регионах

Специалисты пересчитают размер пенсий в Запорожье, Донбассе, Херсонской области. Для обеспечения дополнительных выплат жителям регионов направят 6,5 млрд рублей. Об этом пишет Ura.ru.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил руководителей субъектов вместе с Социальным фондом проследить, чтобы все выплаты довели до людей без сбоев и задержек.

«Мы продолжаем работу по интеграции новых регионов. Важно, чтобы их жителям были в полном объеме доступны все социальные гарантии. Среди них остается немало людей, кто получает пенсии по региональному законодательству, а не по федеральному», — подчеркнул глава кабмина.

Назван размер зарплаты, гарантирующий максимум пенсионных баллов

Доктор экономических наук Александр Сафонов уточнил, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях завершена цифровизация, система пенсионного обеспечения подведена под общероссийский стандарт.

По его словам, сбор данных позволил поставить на учет людей, которым полагаются выплаты, и сформировал базу необходимых документов, которые будут основанием для перерасчета пенсии в сторону ее увеличения.