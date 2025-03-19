Налоги и мода: что нужно знать самозанятым дизайнерам в 2025 году

В России существует удобное приложение «Мой налог», которое позволяет начинающим дизайнерам зарегистрировать самозанятость и вести свой бизнес. Айсель Трудель, попечитель Фонда моды, и Александр Водовозов, заместитель начальника управления налогообложения юридических лиц ФНС России, обсудили это на специальной лекции «НПД для физических лиц и индивидуальных предпринимателей без работников. Способы легального ведения деятельности и уплаты налогов и преимущества налогоплательщиков» в лектории Московской недели моды.

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На сегодняшний день самозанятые могут получать доход не выше 2,4 млн рублей за год. В Госдуму уже внесен законопроект о повышении лимита до более 3 млн. Александр Водовозов отметил, что в ведомстве постоянно регистрируются запросы на эту тему:

«Режим самозанятых до сих пор работает в качестве эксперимента. И так будет еще несколько лет. В самом законе написано: нельзя увеличивать налоговые ставки или уменьшать лимит дохода в течение 10 лет с момента принятия этого режима. Поэтому 10 лет, как эксперимент, в котором глобально ничего не меняется, но какие-то вещи могут быть добавлены опционно», – отметил он. Александр Водовозов также напомнил об упрощенном учете НПД: «Не надо тратить время на общение с налоговыми органами, все это время можно потратить с пользой, например – на создание коллекции», – отметил он. Водовозов напомнил, что достаточно просто скачать мобильное приложение, добросовестно заполнять информацию о полученном доходе, а затем уплатить налог. «Для начинающего дизайнера это самый удобный способ общения с государством, а также минимальный налог – 4-6 процентов. А все остальное рабочее время вы можете потратить на себя и на свой бизнес», – подытожил представитель ФНС.

Мастер-классы и лекции представителей модного бизнеса, журналистов и дизайнеров проходят ежедневно в рамках Московской недели моды. Попасть сюда может любой желающий, который заранее прошел регистрацию на официальном сайте мероприятия.