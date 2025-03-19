В России запустили передачу показаний счетчиков воды по фото

В СберБанк Онлайн открыли возможность передать показания счетчиков горячей и холодной воды по фото. Искусственный интеллект распознает данные по фотографии и автоматически вносит их в форму передачи показаний.

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Сфотографировать можно любой прибор учета воды вне зависимости от модели.Функционал настроен так, чтобы пользователь мог сделать как фотографию в СберБанк Онлайн, так и приложить изображение файлом.

Это собственная разработка Центра искусственного интеллекта блока «Сервисы» Сбера. AI-модель обучили на нескольких тысячах фотографий приборов учета воды разных производителей. Новый функционал доступен в мобильном приложении СберБанк Онлайн для Android и iOS.