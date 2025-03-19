Подсчитана прибыль от покупки долларов по текущему курсу

Купив доллары весной по 82 рубля и продав их в конце года хотя бы по 100 рублей, можно получить прибыль около 22%, подсчитал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин в комментарии для Банки.ру.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 19 марта 2025 года, составляет 81,5018 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Усиление курса рубля происходит на ожиданиях частичного снятия американских санкций против России.

«Однако надо понимать, что когда курс рубля за сессию снижается на 1,5–2,5% и так продолжается несколько недель, это означает, что российскую валюту двигают не фундаментальные факторы вроде торгового баланса, доходов госбюджета и продаж валюты экспортерами, а спекулятивный капитал. А он может быстро менять направление движения, что приводит к высокой волатильности по курсу рубля», — пояснил Потавин.

В случае частичной нормализации отношений с Западом, по словам эксперта, возможен приток капитала в Россию от иностранного бизнеса и укрепление рубля. На этом фоне краткосрочно курс доллара может снизиться до 80 рублей.

«Это будут очень привлекательные уровни для покупки валюты, поскольку исходя из ситуации с торговым балансом РФ и бюджетом курс доллара должен быть на более высоких уровнях. Комбинация стоимости нефти 70 долларов за баррель и курс доллара 82 рубля создает очень неприятную ситуацию как для госбюджета, так и для российских экспортеров», — сказал аналитик.

Курс доллара, по оценке аналитика, должен находиться ближе к уровню 100 рублей с учетом ситуации с торговым балансом РФ и счетом текущих операций.

«Наиболее интересна покупка долларов будет тем, кто собирается отправиться этим летом на отдых за рубежом. С текущих уровней (82 рубля за доллар) курс доллара имеет больше потенциал для роста, чем для снижения. Купив доллары весной по 82 рубля и продав их в конце года, хотя бы по 100 рублей, можно получить прибыль около 22%», — подсчитал Потавин.

Уникальные условия для покупки иностранной валюты, как мы видим сейчас, бывают нечасто, добавил эксперт.