Какие выплаты и льготы для многодетных семей предусмотрены в 2025 году

Многодетные семьи (с тремя и более детьми) могут рассчитывать на государственные льготы и выплаты в 2025 году. Об этом заявил в беседе с ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция «КПРФ») Сергей Гаврилов.

В частности, по словам собеседника агентства, в текущем году родителям полагается налоговый вычет в размере 2 800 рублей за второго ребенка и 6 000 рублей за третьего и каждого последующего. Следовательно, налоговое бремя для семей с большим количеством детей становится меньше, отметил парламентарий.

Кроме того, с начала февраля в России проиндексировали материнский капитал. Сумма выплат на первого ребенка составляет 676 300 рублей, на второго — 893 800 рублей (или 217 400 рублей, если ранее была получена выплата на первенца), подчеркнул Гаврилов.

Как отмечается, если семья уже потратила часть материнского капитала, то в 2025 году оставшаяся сумма будет увеличена. Также сообщается, что размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до полутора лет определяется исходя из дохода семьи и прожиточного минимума в конкретном регионе. Кроме того, по словам Гаврилова, размер пособия для беременных женщин определяется исходя из половины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Ранее в Общественной палате РФ выступили за повышение суммы материнского капитала на третьего и последующих детей до 1 миллиона рублей.