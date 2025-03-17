Популярность дружественных валют в России упала до минимума

В расчетах за доставленные в Россию импортные товары доля рубля впервые превысила 50 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Банк России.

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В декабре 2024 года соответствующий показатель вырос до 50,4 процента, а в январе текущего года — до 51,2 процента. Кроме того, в первый месяц 2025 года выросла доля токсичных доллара и евро. Если в декабре на них приходилось 16,1 процента, то в январе — уже 20,7 процента.

А вот что касается популярности дружественных валют, то она в настоящее время упала до минимальных с февраля 2023 года значений и составила в вышеназванных расчетах только 28,1 процента.

Ранее сообщалось, что в 2024 году доля рубля в торговле России с Таджикистаном превысила 96 процентов. Две страны практически полностью отказались от иностранных валют.

Курс доллара рухнул ниже 83 рублей

До этого власти США пригрозили санкциями иностранным финансовым структурам за подключение к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Те, то подключен к СПФС, рискуют попасть в «черный список».