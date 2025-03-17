Эксперт рассказал, когда лучше закрывать короткие вклады

Закрывать короткие вклады стоит не раньше второго квартала. Об этом агентству «Прайм» рассказал главный аналитик Банки.Ру Богдан Зварич.

Средства стоит сохранять на краткосрочных вкладах, а уже потом переходить на долгосрочные.

«Сохранение фокуса на краткосрочных вкладах является обоснованным. Переход на долгосрочные депозиты будет иметь смысл, когда появятся признаки устойчивого снижения инфляции», — сказал эксперт.

Экономист Мария Ермилова отмечала, что ставки по вкладам в банках РФ будут держаться на высоком уровне еще около года, но потом произойдет их снижение. Вместе с тем она напомнила, что у граждан есть возможность выбрать разные стратегии для сохранения и приумножения своих накоплений.