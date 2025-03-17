Мошенники пытаются обмануть пенсионеров через «советский стаж»

Одним из наиболее распространенных методов мошенников является обещание различными способами увеличить размер пенсии. Несмотря на постоянные предупреждения о злоумышленниках, нацеленных на пенсионеров, количество жертв продолжает расти.

Об этом рассказала юрист Ксения Зайцева, сообщает ИА DEITA.RU.

По ее словам, пересчет пенсии является одной из самых популярных тем для мошенничества. У многих пенсионеров внушительный трудовой стаж и достойные доходы, пересчитанные на советские рубли. Поэтому пожилые люди начинают искать в сети информацию о правильности расчета своей пенсии, пишут «Аргументы и факты».

Здесь мошенники перехватывают пожилых граждан и показывают им тексты законов, которые сложно понять без юридического образования, и которые якобы подтверждают, что пенсионные выплаты должны быть выше. Веря в это, пенсионеры готовы заплатить значительную сумму за перерасчет своей пенсии, отметила Зайцева.

Также злоумышленники часто предлагают ознакомиться со справкой с портала «Госуслуги», где содержится много информации, непонятной для пенсионера, и указаны крупные суммы для привлечения внимания. Мошенники утверждают, что это «накопительная часть пенсии», которую можно снять, однако, она есть не у всех, и даже в тех случаях, когда она присутствует, не из всех фондов ее возможно снять.