Раскрыто, куда нести деньги с банковских вкладов, когда рухнут высокие ставки

В текущей экономической обстановке, когда процентные ставки по депозитам демонстрируют устойчивость на пиковых значениях и, по всей видимости, сохранят свою позицию в течение 2025 года, вопрос сохранения и приумножения накоплений приобретает особую актуальность. После того, как ставки все же начнут снижаться, можно выбрать разные стратегии, чтобы не только сберечь накопления, но и приумножить их, рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

По мнению эксперта, для минимизации финансовых рисков целесообразно обратить внимание на облигации, как государственные, так и корпоративные. Несмотря на прогнозируемое снижение доходности по данному инструменту, он остается одним из самых надежных способов вложения средств. Альтернативным вариантом долгосрочной стратегии является инвестирование в драгоценные металлы, такие как золото, серебро, платина и палладий. При этом для достижения максимальной диверсификации и снижения рисков, рекомендуется формировать портфель, включающий все четыре указанных металла, передает «Прайм».

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Еще одним привлекательным способом инвестирования является приобретение акций ведущих компаний. Однако при выборе данного инструмента необходимо тщательно взвешивать потенциальные риски, связанные с возможным влиянием санкций, отраслевых изменений и рыночной конъюнктуры на стоимость акций.

В случае, если речь идет о значительных суммах, стоит рассмотреть инвестиции в рынок недвижимости. Здесь открывается широкий спектр возможностей, начиная от приобретения отдельных объектов и заканчивая вложениями в долевую собственность или земельные участки. Даже в периоды экономической нестабильности всегда можно найти выгодные варианты для инвестиций в недвижимость, подчеркнула Ермилова.

В заключение финансист отметила растущую популярность страховых продуктов как инструмента инвестирования. Они позволяют не только получать инвестиционный доход, но и обеспечивают страховую защиту на случай непредвиденных обстоятельств, что делает их привлекательным вариантом для консервативных инвесторов.

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