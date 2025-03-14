ЦБ дал совет россиянам по формированию финансовой подушки

Центробанк РФ не предоставляет конкретных указаний относительно размера финансовой подушки безопасности, поскольку каждая ситуация уникальна. Однако регулятор отмечает, что разумно иметь накопления, которые покрывают расходы на несколько месяцев, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале.

Согласно тексту публикации, эксперты сходятся на том, что оптимально иметь в запасе сумму, равную 3–6 зарплатам. Подчеркивается, что это поддержит финансовую устойчивость и привычный образ жизни в случае внезапной болезни или потери работы.

ЦБ обращает внимание на то, что чем больше у человека сбережений, тем стабильнее его финансовое состояние. Для хранения накоплений можно использовать, например, банковский вклад. Если же человек планирует инвестировать на фондовом рынке, то регулятор рекомендует использовать для этого средства, которые остаются после формирования финансовой подушки безопасности.

Помимо этого, при создании сбережений на перспективу Банк России советует определять наиболее значимые финансовые задачи и регулярно анализировать свой бюджет, в том числе ежедневно записывать все доходы и расходы.

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на экспертов «СберСтрахования жизни» сообщило, что более половины (56%) граждан России, которые занимаются формированием сбережений, ежемесячно откладывают десятую часть своего дохода.