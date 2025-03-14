Замглавы ВТБ Пьянов дал совет, куда вложить 1 млн рублей

На данный момент банковский вклад является наиболее прибыльным инвестиционным инструментом с минимальным риском.

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Об этом заявил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, передает РБК.

«Если вы хотите безрисковый инструмент на горизонте года, то банковский депозит. У нас очень хорошие ставки», — сказал он.

Пьянов уточнил, что на текущий момент наибольшую доходность при вложении с минимальным риском 1 млн рублей обеспечит банковский вклад.

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Согласно прогнозу кандидата экономических наук, доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, россияне получат 10 трлн рублей в виде процентов по вкладам в 2025 году. Он также рассказал, что объем средств, размещенных на вкладах физических лиц, за 10 месяцев 2024 года увеличился на 7,5 трлн рублей. На 1 ноября 2024-го он составил 52,6 трлн рублей, а за октябрь прирост объема в денежном выражении был свыше 830 млрд рублей.