Россиян предупредили о неожиданном списании пенсии с карты

У россиян могут неождиданно списать часть пенсии с банковской карты, на это есть несколько законных оснований.

Это могут сделать в счет уплаты долгов или в рамках договоренностей с финансовой организацией, об этом сообщил агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.

«Это могут быть долги по коммунальным платежам, по кредитному договору, по налогам, взыскание ущерба от затопления квартиры или ДТП. Взыскание производится на основании исполнительного документа, который может быть направлен взыскателем либо приставу или напрямую в банк, где у должника открыт счет», — пояснил эксперт.

При реализации первого сценария судебный пристав инициирует исполнительное производство и отправляет банку постановление о взыскании средств. В законе «Об исполнительном производстве» указано, что максимальный размер удержания в пользу такого постановления не должен превышать 50 процентов от поступающей на счет суммы (например, пенсии).

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Если речь идет о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, либо причиненного преступлением, максимальный размер удержания достигает 70 процентов.

«Указанные ограничения применимы именно к доходам должника, например заработной плате, пенсии. Если на пенсионную карту третье лицо перечислит денежные средства в целях, к примеру, возврата по договору займа, то удержать могут всю сумму», — уточнил Черкасов.

Также должники могут подать заявление, чтобы после удержания суммы по долгам у них на счету оставались средства в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения, либо для определенной социально-демографической группы в регионе проживания. Заявление нуэно подать на имя судебного пристава-исполнителя, либо в банк.

При другом сценарии (в рамках договоренностей с банком) действует механизм безакцептного списания на основании договора — то есть клиент финансовой организации предоставляет ей право на списание средств, например, в счет ежемесячного платежа. Таким же образом работают подключенные автоплатежи, резюмировал юрист.

Ранее в Госдуме рассказали о повышении одного типа пенсий с 1 апреля. Речь идет о социальных пенсиях, их проиндексируют на 14,75 процента.