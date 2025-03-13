Доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ, юрист Генрих Девяткин в разговоре с Рамблером оценил новое предложение российских банков, нацеленное на борьбу с мошенниками.

Ранее банки предложили новый механизм противодействия мошенникам, который предусматривает 48-часовую блокировку средств получателя перевода, если его действия вызывают подозрения. Сейчас возможна блокировка только переводов отправителя. Об этом сообщало РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) Центробанку. Регулятор намерен рассмотреть его в установленном порядке. Банки предложили блокировать средства на сумму от 10 до 50 тысяч рублей на 24 часа и более 50 тысяч на 48 часов. Если окажется, что перевод произвели без согласия клиента, деньги вернутся отправителю.

Эксперт отметил, что в настоящее время не до конца налажена необходимая для реализации инициативы оперативная связь между правоохранительными органами и банками.

Данная инициатива будет работать крайне слабо, ведь при переводе средств от жертвы мошеннику потерпевший, как правило, некоторое время не понимает, что именно с ним произошло. Он полагает, что отправил деньги надлежащим образом. В ряде случаев человек даже полагает, что выполнял госзадание или другие важные поручения. При этом к тому моменту, когда он понимает, что произошло преступление, и обращается в правоохранительные органы, когда запускается процедура возбуждения уголовного дела, все средства, как правило, уже обналичены - блокировать просто нечего. Кроме того, на сегодняшний день отсутствует оперативная связь между банками и правоохранительными органами, которая бы позволяла мгновенно замораживать средства. Если бы подозрительная транзакция блокировалась до выяснения причин по звонку следователя, то все это имело бы какую-то перспективу. Однако реализация инициативы в ее нынешнем виде не поможет в большинстве соответствующих случаев. Генрих Девяткин Доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ

Срок жизни банковского счета мошенника, на который его жертвы переводят средства, – это одна транзакция, подчеркнул специалист, отвечая на вопрос про пользу баз с данными о счетах злоумышленников.

«После одного перевода на счет карта, как правило, блокируется преступниками. Им нет смысла заводить счет, котором они бы пользовались регулярно, ведь его легко отследить. Поэтому они пользуются системой с участием «дроповодов» и «дропов» [людей, помогающих мошенникам выводить и обналичивать денежные средства, полученные преступным путем]. Они снимают деньги в банкоматах и передают их по цепочке, но никто в этой системе не держит никаких счетов», - сказал Девяткин.

Ранее член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, эксперт в сфере искусственного интеллекта Игорь Ашманов рассказал ТАСС, что телефонные мошенники каждый день крадут у россиян около миллиарда рублей.