Принудительное изъятие вкладов населения государством допускается лишь в исключительных ситуациях.

Об этом рассказал юрист Евгений Фурин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, денежные средства, включая банковские вклады, можно рассматривать в качестве имущества. В соответствии со статьей 35 Конституции Российской Федерации право частной собственности защищается законом, и никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.

Принудительное изъятие имущества для государственных нужд допускается только в двух случае: в условиях чрезвычайного или военного положения. В таких случаях статья 7 ФКЗ «О военном положении» дает разрешение на изъятие необходимого для нужд обороны имущества от физических и юридических лиц.

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Хотя статьи 11 и 13 ФКЗ «О чрезвычайном положении» напрямую не упоминают изъятие вкладов, они позволяют вводить ограничения на определенные финансово-экономические операции. Таким образом, при чрезвычайном положении деньги не могут быть просто изъяты, но выдача вкладов может быть приостановлена.

Фурин подчеркнул, что даже в условиях ЧП или ВП изъятие средств без компенсации нарушает Конституцию: оно должно происходить в соответствии с установленной процедурой, включая выплату равнозначной компенсации или возврат вклада по истечении определенного срока. Подобные меры могут вводиться только временно, а ограничения должны быть сняты после отмены режима, пишет портал «Банки.ру».

Тем не менее, юрист отмечает, что на практике этот механизм никогда не применялся. Он также полагает, что сама идея изъятия вкладов выглядит сомнительной. На примере стран, таких как Аргентина, Турция, Греция и Кипр, видно, что даже в критических ситуациях правительства не прибегают к изъятию вкладов, предпочитая применять менее радикальные меры, такие как выпуск облигаций, увеличение налогов, ограничения на снятие наличных и контроль валютных операций.

В условиях рыночной экономики изъятие вкладов следует использовать лишь в крайних случаях, поскольку это может привести к панике среди вкладчиков и росту социальной напряженности. Гораздо рациональнее создавать условия для привлечения вкладов в банки, позволяя этим средствам работать на экономику и способствуя кредитованию бизнеса и населения.