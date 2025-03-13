Банки предложили замораживать средства получателей денежных переводов для борьбы с мошенниками

Банки предложили новый механизм противодействия мошенникам. Он предусматривает 48-часовую блокировку средств получателя перевода, если его действия вызывают подозрения. Сейчас возможна блокировка только переводов отправителя. Об этом информирует РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) Центробанку. Регулятор намерен рассмотреть его в установленном порядке.

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Банки предложили блокировать средства на сумму от 10 до 50 тысяч рублей на 24 часа и более 50 тысяч на 48 часов. Если окажется, что перевод произвели без согласия клиента, деньги вернутся отправителю.

При получении заявления от отправителя, что перевод был совершен без добровольного согласия, банк получателя сможет автоматически заблокировать всю сумму на счете на двое суток. Также по заявлению возможен 30-дневный запрет на закрытие счета и перевод остатка денежных средств.

Такие меры позволят более быстро и эффективно возвращать деньги, которые мошенники пытаются украсть. Злоумышленники научились выводить средства со счета буквально за несколько секунд. Поэтому банкам важно иметь возможность блокировать счета. Это требование не нарушает законодательство, поскольку, по Гражданскому кодексу, любой платеж может исполняться в течение трех дней, сообщает РБК.

По данным ЦБ, в 2024 году мошенники украли у клиентов банка 27,5 млрд рублей. Из них удалось вернуть только 2,7 млрд (9,9%). Банкам удалось предотвратить хищение 13,5 трлн рублей.

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