Депутат рассказала, на что могут рассчитывать пенсионеры при увольнении

Работодатель должен выплатить работающим пенсионерам при увольнении заработную плату со всеми начислениями, если только иное не предусмотрено коллективным договором или внутренним соглашением. Об этом NEWS.ru рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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Она пояснила, что многие организации прописывают в коллективных договорах особые условия поощрения пенсионеров при увольнении. Размер и условия таких выплат зависят от различных факторов.

«При выходе на пенсию выплачивается, к примеру, сумма в размере одного оклада как благодарность за хороший стаж и так далее», — заявила депутат.

Ранее брянские депутаты доработали свой законопроект о защите от увольнения единственного кормильца многодетной семьи, о чем писала «Парламентская газета» 10 марта. Законодатели предлагают уточнить, что эта гарантия не будет действовать, если второй родитель получает доход от бизнеса. На необходимость внести такую правку ранее указало Правительство.