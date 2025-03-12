Сбербанк тестирует оплату по QR-коду в Турции

Оплатить покупку можно будет через приложение «Сбербанк Онлайн».

Сбербанк проводит тестирование оплаты покупок в Турции через своё мобильное приложение с использованием QR-кодов через «Сбербанк Онлайн». Полноценный запуск для всех клиентов запланирован на конец марта 2025 года.

«Оплата QR-кодом будет приниматься во всех торговых точках Турции, где поддерживается этот способ платежа, включая популярные у туристов торговые центры, кафе и рестораны», — сообщили в пресс-службе банка.

Для того чтобы оплатить покупку в Турции, нужно открыть мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», сканировать QR-код на кассе и подтвердить платёж. Возможность проведения платежа через QR-код можно уточнить у продавцов и официантов.

Ранее Сбербанк внедрил оплату по QR-коду в Беларуси и Таджикистане. В мае 2024 года «Сбер» запустил оплату товаров и услуг в Турции с помощью сервиса SberPay. Услуга была доступна в магазинах и ресторанах, подключённых к местной платёжной системе Metropol.