В России могут ввести самозапрет на покупки на маркетплейсах

Министерство экономического развития РФ рассматривает возможность совместной работы с маркетплейсами для проведения эксперимента по внедрению функции «самозапрета» или установки лимита на покупки в онлайн-магазинах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ министерства на обращение депутата ГД.

Инициатором ранее выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). По его мнению, введение функции самоограничения позволило бы предостеречь граждан от импульсивных покупок.

Согласно тексту письма, в рамках данной меры можно будет на добровольной основе реализовать соответствующий функционал, произвести оценку его эффективности. Ведомство одобрило предложение парламентария и указало на готовность участвовать в разработке мер по защите граждан от потенциальных социальных и экономических трудностей.

С 1 марта 2025 года на портале «Госуслуги» начал работу сервис, который позволяет гражданам самостоятельно запретить себе брать кредиты и займы. Заемщик может наложить полный или частичный запрет.