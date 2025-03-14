Какой налог по доходу с накопительного счета в 2025 году

Поскольку накопительный счет — это банковский депозит, доход по нему облагается налогом на тех же условиях, что и доход по вкладам.

Так называемый налог на вклады распространяется на все банковские продукты, предполагающие выплату процентов: вклады, накопительные и карточные счета, ценные бумаги и другие инструменты, по которым начисляется процентный доход.

Это означает, что даже если у человека нет вкладов, но есть накопительный счет, он может попасть под действие налога, если доход по накопительному счету превысит необлагаемый налогом лимит.

Какой доход по вкладам и накопительным счетам не облагается налогом в 2025 году?

Размер необлагаемого лимита по доходу с депозитов определяется ежегодно и зависит от максимального значения ключевой ставки ЦБ на начало каждого месяца прошедшего года (значение ставки умножается на 1 млн).

В 2024 году это значение составляло 21%, то есть предельный необлагаемый доход для вкладчиков в 2025 году равен 210 000 рублей.

Если общий доход по всем банковским продуктам, приносящим проценты, за 2024 год не превысил 210 000 рублей, налог платить не придется. Если доход оказался выше этого порога, налог будет рассчитан только с суммы превышения.

Допустим, ваш процентный доход по вкладам и накопительным счетам за 2024 год составил 270 000 рублей. Эта сумма превышает необлагаемый лимит на 60 000 рублей (270 000 – 210 000). С ее необходимо уплатить налог в размере 13%, что составит 7 800 рублей.

Как рассчитывается налог на доход с накопительных счетов?

Для дохода, полученного в 2024 году с накопительных счетов, действует тот же необлагаемый лимит в 210 000 рублей. Если вкладчик в течение года пользовался только накопительными счетами и его общий доход составил более 210 000 рублей, разница облагается налогом.

Пример: за 2024 год ваш доход с накопительных счетов составил 320 000 рублей. Вычитаем необлагаемый минимум (320 000 – 210 000) и получаем 110 000 рублей, с которых необходимо заплатить налог. При ставке по НДФЛ 13% сумма налога составит 14 300 рублей.

Если вкладчик использовал одновременно вклад и накопительный счет, налог рассчитывается на суммарный доход по обоим инструментам. Например, вклад принес за 2024 год 162 000 рублей, а накопительный счет – 51 000 рублей. В сумме это 213 000 рублей, что превышает необлагаемый лимит на 3 000 рублей. В таком случае налог составит 390 рублей (3 000 × 13%).

Ставка по НДФЛ при расчете налога может быть равна 13% или 15%. Это зависит от совокупного годового дохода налогоплательщика: если он превышает 2,4 млн рублей, то ставка по НДФЛ составит 15%, если не превышает 2,4 млн рублей — то 13%.

Когда и как платить налог по вкладам и накопительным счетам в 2025 году?

Налог необходимо оплатить до 1 декабря 2025 года. В начале февраля банки передали в ФНС сведения о доходах клиентов, полученных в виде процентов по вкладам и накопительным счетам за 2024 год. Эти данные уже доступны в личных кабинетах налогоплательщиков в ФНС.

Осенью, до 31 октября 2025 года, налоговая служба направит уведомления с суммой налога и сроком его уплаты. У вкладчиков будет примерно месяц на уплату начисленного налога. Оплатить его можно через личный кабинет налогоплательщика, онлайн-банк или в отделении любого банка.