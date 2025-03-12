Россиян предупредили о рисках хранения денег на накопительном счете

При выборе накопительного счета в качестве средства для сбережений важно учитывать ряд рисков.

Об этом рассказал кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, сообщает ИА DEITA.RU.

Накопительный счет не является депозитом и открывается на неопределенный срок. В отличие от банковского вклада, где процентная ставка и порядок ее изменения строго фиксируются в договоре, по накопительному счету ставка не устанавливается навсегда и может быть изменена банком в любое время, объяснил эксперт.

Он советует следить за изменением ставки минимум раз в неделю. Кроме этого, экономист отметил, что если проценты начисляются на минимальный остаток, то при снятии средств клиент фактически ничего не заработает. Аналогичные условия могут применяться и к пополнению счета: если сделать это между датами начисления процентов, то на новую сумму начисления не последует.

«К примеру, если 1 марта человек открывает накопительный счет с начислением процентов на минимальный остаток в размере 10 тысяч рублей, а 2 марта вносит 100 тысяч рублей, то 1 апреля ему начислят проценты только на 10 тысяч рублей, а не на общую сумму в 110 тысяч», — объяснил Балынин.

Специалист рекомендует ознакомиться с методами банков по начислению процентов, так как не все учреждения делают это первого числа месяца — некоторые начисляют проценты в дату открытия накопительного счета.

Если у клиента есть несколько счетов в одном банке, перед снятием средств в отделении стоит запросить выписки по всем счетам и уточнить у сотрудника банка, с какого именно счета нужно произвести снятие, чтобы не упустить выгоду.