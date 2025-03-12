В Минцифры отреагировали на махинации со «случайными» самозапретами

Сервис по установлению самозапрета на кредиты и займы на «Госуслугах» работает корректно, никаких «некорректных» или «случайных» самозапретов быть не может, сообщили в пресс-службе Минцифры.

Отменить самозапрет может только сам пользователь, подписав заявление электронной подписью на токене или в приложении «Госключ». Все изменения статуса заявлений отображаются в личном кабинете, добавили в министерстве.

«Взломать "Госуслуги" с помощью внешнего воздействия невозможно. Мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы пользователи сами сообщили им данные для входа в личный кабинет. Поэтому нужно всегда оставаться внимательным», — предупредили в ведомстве, подчеркнув, что сотрудники «Госуслуг» не звонят и не присылают никаких ссылок.

В Минцифры рекомендовали никому никогда не сообщать данные для входа на «Госуслуги», проверять ссылки перед тем, как пройти по ним: единственно верный адрес «Госуслуг» —gosuslugi.ru, письма от «Госуслуг» приходят только с адреса no-reply@gosuslugi.ru.

В министерстве также рассказали о мерах безопасности для защиты аккаунтов пользователей. Для смены привязанного к аккаунту номера «Госуслуги» просят подтвердить учетную запись через онлайн-банк или прийти в МФЦ. Кроме того, при подозрительной активности аккаунта портал замораживает на 72 часа предоставление выписки 2-НДФЛ, информации из бюро кредитных историй и т. д. Кроме того, «Госуслуги» не позволяют авторизоваться с помощью аккаунта на чувствительных ресурсах, например, на сайтах микрофинансовых организаций.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать самозапрет на кредиты как легенду для выманивания доступа к «Госуслугам» и последующего хищения средств. Гражданам звонят, представляясь сотрудниками «Госуслуг», и сообщают о некорректно или случайно установленном самозапрете.