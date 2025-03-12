ВТБ назвал средний чек покупки россиян по кредитным картам

Банки.ру

Средний чек покупки по кредитной карте в 2024 году в ВТБ составил 1,3 тысячи рублей, рассказали в банке. Показатель сохранился на уровне 2023 года.

ВТБ назвал средний чек покупки россиян по кредитным картам
© ТАСС

Стабильный средний чек по кредитным картам на фоне инфляции указывает на рост их использования для повседневных трат, считает начальник управления «Кредитные карты» ВТБ Константин Литвинов. Этому способствует и обновленная программа лояльности ВТБ, которая работает на всех картах – как дебетовых, так и кредитных, отметил он.

Чаще всего кредитками пользовались в Центральном федеральном округе и разово тратили в среднем 1,5 тысячи рублей. На втором месте – Северо-Западный федеральный округ – 1,4 тыс. рублей. При этом 8% трат приходилось на кафе и рестораны – это самый высокий показатель среди федеральных округов.

Меньше всего пользовались кредитными картами клиенты из Северо-Кавказского федерального округа – в среднем они проводили всего девять трансакций в месяц, каждая примерно на 1,2 тысячи рублей. В этом округе ВТБ отметил рост доли трат в категориях «здоровье» и «аптеки».

Наиболее популярной категорией расходов по кредитным картам остались супермаркеты. В 2024 году доля платежей в ней выросла до 27% (+2 п.п. по сравнению с 2023 годом). Второе место заняли траты на дом и ремонт – 10%. Также клиенты активно расплачивались кредитками в кафе и ресторанах и магазинах одежды и обуви – по 7%. На маркетплейсы пришлось 5% трансакций. Меньше всего клиенты ВТБ тратили на категории, связанные с искусством, театры и кино – менее 1% расходов.

Личный счет
Банк ВТБ