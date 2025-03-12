ВТБ назвал средний чек покупки россиян по кредитным картам

Средний чек покупки по кредитной карте в 2024 году в ВТБ составил 1,3 тысячи рублей, рассказали в банке. Показатель сохранился на уровне 2023 года.

Стабильный средний чек по кредитным картам на фоне инфляции указывает на рост их использования для повседневных трат, считает начальник управления «Кредитные карты» ВТБ Константин Литвинов. Этому способствует и обновленная программа лояльности ВТБ, которая работает на всех картах – как дебетовых, так и кредитных, отметил он.

Чаще всего кредитками пользовались в Центральном федеральном округе и разово тратили в среднем 1,5 тысячи рублей. На втором месте – Северо-Западный федеральный округ – 1,4 тыс. рублей. При этом 8% трат приходилось на кафе и рестораны – это самый высокий показатель среди федеральных округов.

Меньше всего пользовались кредитными картами клиенты из Северо-Кавказского федерального округа – в среднем они проводили всего девять трансакций в месяц, каждая примерно на 1,2 тысячи рублей. В этом округе ВТБ отметил рост доли трат в категориях «здоровье» и «аптеки».

Наиболее популярной категорией расходов по кредитным картам остались супермаркеты. В 2024 году доля платежей в ней выросла до 27% (+2 п.п. по сравнению с 2023 годом). Второе место заняли траты на дом и ремонт – 10%. Также клиенты активно расплачивались кредитками в кафе и ресторанах и магазинах одежды и обуви – по 7%. На маркетплейсы пришлось 5% трансакций. Меньше всего клиенты ВТБ тратили на категории, связанные с искусством, театры и кино – менее 1% расходов.