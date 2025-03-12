В России предложили ввести еще один самозапрет

Министерство экономического развития Российской Федерации рассматривает возможность экспериментального внедрения системы самозапрета или ограничения на совершение покупок в онлайн-пространстве – на популярных маркетплейсах.

Предполагается, что эта инновационная мера сможет защитить граждан от необдуманных приобретений, совершаемых под влиянием момента при использовании различных приложений для приобретения товаров, передает РИА «Новости».

В ведомстве предложили провести предварительное тестирование данной функции в сотрудничестве с крупнейшими маркетплейсами и цифровыми сервисами, в том числе предоставляющими различные услуги. В случае успеха это может послужить основой для разработки соответствующего законопроекта.