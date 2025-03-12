Мошенники стали обманывать россиян с помощью самозапрета на кредиты

Мошенники стали использовать недавно заработавший самозапрет на кредиты для обмана россиян, передают «Известия».

Злоумышленники звонят людям от имени сотрудников «Госуслуг» и уверяют, что запрет установлен неверно. Затем якобы для исправления ситуации предлагают перейти по ссылке, которая оказывается фишинговой.

Мошенники предлагают перейти по короткой ссылке, которую присылают в мессенджере, якобы чтобы исправить заявление. После того как человек по ней переходит, он попадает на сайт, имитирующий «Госуслуги», вводит свои данные для входа, и они попадают к мошенникам.

Получив доступ к аккаунту на госпортале, злоумышленники могут авторизоваться в приложении банка с помощью «Госуслуг», а затем получить доступ к счетам.

Также злоумышленники могут загрузить на телефон вирус с помощью фишинговой ссылки. Сигналы о мошенничестве с упоминанием самозапрета фиксируют и на платформе «Народного фронта» «Мошеловка».

Ранее перед праздником 8 Марта мошенники усилили активность, используя ложные знакомства и вредоносные открытки, чтобы выманить деньги у женщин.

МВД предупреждает, что мошенники активно используют розыгрыши подарков известных блогеров для обмана и хищения денег.

Президент Владимир Путин на коллегии МВД отметил, что ущерб от кибермошенничества в прошлом году превысил 200 млрд рублей, а раскрываемость таких преступлений составила лишь 23%.