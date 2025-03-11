Назван способ, как получить компенсацию при повреждении имущества из-за БПЛА

Лера Букина

В том случае, если имущество пострадало от атаки дронов, необходимо предпринять определенные юридические шаги для получения возмещения ущерба. Об этом в интервью изданию Life.ru сообщил Давид Адамс, генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД.

Назван способ, как получить компенсацию при повреждении имущества из-за БПЛА
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По словам эксперта, первым делом необходимо зафиксировать все повреждения на видео. Это может стать дополнительным доказательством, добавил собеседник. Специалист рекомендует обратиться в местные органы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС), а также в МЧС. Они смогут провести оценку поврежденного имущества и составить официальный документ — акт обследования, который подтвердит факт ущерба. Для получения компенсации необходимо, чтобы происшествие было признано чрезвычайной ситуацией (ЧС), указал юрист. В случае признания инцидента ЧС граждане имеют право на государственные выплаты в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», добавил он.

По словам Адамса, после получения акта обследования следует обратиться в администрацию своего региона или в соответствующий финансовый орган. Чтобы подать заявление, необходимо подготовить комплект документов.

Как уточнил эксперт, величина компенсации устанавливается на общегосударственном уровне и обусловлена степенью ущерба. В случае частичной утраты предметов первой необходимости полагается компенсация в размере 50 000 рублей на каждого члена семьи. При полной утрате имущества компенсация составляет 100 000 рублей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрены выплаты в размере 200 000 и 400 000 рублей соответственно.

В ночь с 10 на 11 марта и этим утром украинские войска атаковали регионы России беспилотниками. В Минобороны РФ сообщали, что системы ПВО сбили 337 дронов противника. Из них 91 ликвидировали над Москвой и Подмосковьем. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.