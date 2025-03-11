Назван способ, как получить компенсацию при повреждении имущества из-за БПЛА

В том случае, если имущество пострадало от атаки дронов, необходимо предпринять определенные юридические шаги для получения возмещения ущерба. Об этом в интервью изданию Life.ru сообщил Давид Адамс, генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД.

По словам эксперта, первым делом необходимо зафиксировать все повреждения на видео. Это может стать дополнительным доказательством, добавил собеседник. Специалист рекомендует обратиться в местные органы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС), а также в МЧС. Они смогут провести оценку поврежденного имущества и составить официальный документ — акт обследования, который подтвердит факт ущерба. Для получения компенсации необходимо, чтобы происшествие было признано чрезвычайной ситуацией (ЧС), указал юрист. В случае признания инцидента ЧС граждане имеют право на государственные выплаты в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», добавил он.

По словам Адамса, после получения акта обследования следует обратиться в администрацию своего региона или в соответствующий финансовый орган. Чтобы подать заявление, необходимо подготовить комплект документов.

Как уточнил эксперт, величина компенсации устанавливается на общегосударственном уровне и обусловлена степенью ущерба. В случае частичной утраты предметов первой необходимости полагается компенсация в размере 50 000 рублей на каждого члена семьи. При полной утрате имущества компенсация составляет 100 000 рублей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрены выплаты в размере 200 000 и 400 000 рублей соответственно.

В ночь с 10 на 11 марта и этим утром украинские войска атаковали регионы России беспилотниками. В Минобороны РФ сообщали, что системы ПВО сбили 337 дронов противника. Из них 91 ликвидировали над Москвой и Подмосковьем. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.