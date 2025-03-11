Банки втрое нарастили продажи долгов по ипотеке коллекторам

В 2024 году объем проблемной ипотечной задолженности, которую банки передали коллекторским агентствам, вырос более чем втрое и составил 3,9 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные коллекторской организации «Первое клиентское бюро» (ПКБ) сообщает РБК.

В публикации обращается внимание на то, что доля ипотечных задолженностей в общей массе увеличилась с 0,5% в 2023 году до 1,2% в 2024 году. Кроме того, банки стали активнее передавать долги коллекторам, а средний срок просрочки на момент продажи уменьшился с 1389 дней в 2023 году до 761 дня.

Стоимость продаваемых задолженностей увеличилась с 39,2% до 48,7% от суммы долга. В течение трех лет наблюдается тенденция к увеличению объема проблемных ипотечных кредитов. Банкам необходимо «очистить баланс» от займов, которые они не могут сами взыскать.

В издании подчеркнули, что в сфере розничных займов наиболее крупными являются ипотечные кредиты. В связи с этим кредиторы вынуждены продавать их, в том числе и кредиты, обеспеченные залогом. Стоимость залоговых долгов на рынке цессии значительно превышает стоимость портфелей кредитов без обеспечения, говорится в материале.

О том, что банки стали активнее продавать просроченную задолженность россиян коллекторам, сообщило ранее РИА Новости. Агентство сослалось на данные площадки Prisma, разработанной «Скоринг бюро». Отмечалось, что в период с сентября по ноябрь 2024-го показатель увеличился в 1,5 раза год к году.