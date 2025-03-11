Подсчитано, сколько зарабатывает и тратит средний класс в России

Представители среднего класса в российских городах зарабатывают в среднем 75 тысяч рублей в месяц, а средние расходы их семей составляют 83 тысячи рублей ежемесячно, подсчитали в НИУ ВШЭ. В исследовании, результаты которого приводит РБК, участвовали три тысячи жителей городов с населением свыше 100 тысяч человек. Участники должны были оценивать свое материальное положение как высокое, а также иметь высшее образование или высокий социально-профессиональный статус (ведение предпринимательской деятельности, работа по найму на руководящих должностях или в качестве квалифицированных специалистов).

Примерный портрет представителя среднего класса в городах России на основе исследования ВШЭ выглядит так: мужчина или женщина молодого и среднего возраста (с 25 до 55 лет). 72% имеют семью, у 48% есть несовершеннолетние дети. 45% работают по найму в коммерческом секторе, еще 21% — в бюджетной сфере (в образовании, здравоохранении и госуправлении). Свой бизнес есть у 15% респондентов, 12% не работают, а еще 7% имеют какую-то другую занятость.

Предприниматели, как правило, имеют более высокий ежемесячный заработок — в среднем 86 тысяч рублей, тогда как заработок наемных работников фирм составляет 78 тысяч рублей, а бюджетников — 64 тысячи рублей.

81% представителей среднего класса назвали основным источником дохода зарплату на работе по найму. 34% получают доход с вкладов и ценных бумаг, 23% получают пенсию.

75% респондентов считают, что могут без проблем приобретать товары длительного пользования, но покупку автомобиля назвали затруднительной. Могут позволить себе новый автомобиль, но при этом не считают, что совсем не стеснены в средствах, 19%, и только 6% заявляют, что могут ни в чем себе не отказывать.

Без учета расходов на продукты питания, одежду и обувь и оплату услуг ЖКХ средний класс преимущественно тратит деньги на оплату мобильной связи и Интернета (эту статью расходов упомянули 84% респондентов), проезд в транспорте, топливо (74%), лекарства (72%), услуги по уходу за собой (65%), питание вне дома, готовую еду (64%), корм, товары и услуги для домашних животных (52%), алкогольные напитки (50%). Выплаты по долгам, кредитам и микрозаймам были в течение года у 26%, по ипотеке — у 21%.

О тратах на проведение времени вне дома рассказали 68% опрошенных, 64% в прошлом году покупали билеты в театр, кино, музеи, на концерты и спортивные мероприятия. На отпуск вне дома и дачи потратились 56% представителей среднего класса, столько же платили за медицинские услуги и полис ДМС.

Средние траты на туристические поездки и отпуск у семей среднего класса составили 114 тысяч рублей, но разброс сумм в ответах был очень большим — от 10 тысяч до 1 млн рублей. Профессиональное обучение взрослых обходилось домохозяйствам в среднем в 74 тысячи рублей, а оплата образования детей — в 50 тысяч рублей.