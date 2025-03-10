Установка самозапрета на получение кредита — это достаточно эффективный способ защиты от мошенников, поэтому воспользоваться соответствующим механизмом необходимо всем банковским клиентам в России. Об этом в разговоре с Рамблером заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.

Сервис, который позволяет россиянам оформить самозапрет на кредиты и займы, стал доступен на портале госуслуг 1 марта. В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. После этого кредитные и микрофинансовые организации обязаны отказывать в выдаче кредита или микрозайма. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ранее рассказала, что инструментом уже воспользовались более 3 миллионов россиян.

У нас никто не свободен от риска оформления на него кредита мошенниками, а установить самозапрет на получение кредита на «Госуслугах» достаточно легко. Так что на всякий случай лучше это сделать и потом спать спокойно. Вы будете более защищены при наличии этого самозапрета, нежели при его отсутствии. И это касается каждого - даже тех, кто обычно не пользуется кредитами. Если у вас появится желание оформить займ, то снять запрет будет также легко, как и установить его. Никаких ограничений тут нет. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Вместе с тем некоторые кибермошенники могут попытаться обойти самозапреты на кредиты, в том числе благодаря социальной инженерии, отметил эксперт.

«Опытные взломщики говорят, что они вскрывают замок за одну-две минуты, но это не означает, что вы не должны вешать этот замок. Препятствие есть препятствие. В данном случае оно защитит от малоквалифицированных или случайных злоумышленников. Это все же лучше, чем «оставлять дверь открытой». Ведь человек не может точно знать, какие его данные могли попасть в интернет, кто хочет повесить на него кредит и так далее», - сказал эксперт, подчеркнув, что оспорить выдачу кредита, которая осуществлялась с соблюдением юридических норм, довольно сложно.

При этом новый инструмент не будет полезен тем людям, у которых есть «болезненная тяга к оформлению кредитов», добавил аналитик.

«Звучало мнение, что, поставив ограничение на оформление кредитов, такие люди застрахуют себя излишней закредитованности. Но, согласно закону, устанавливать и снимать запрет можно неограниченное количество раз в году, причем бесплатно, так что в этом я сомневаюсь», - заключил Беляев.

Ранее «Ведомости» сообщили, что россияне стали массово обращаться за займами в банки и микрофинансовые организации после оформления самозапрета на кредитование.