Финансист объяснила попытки россиян взять кредиты после ведения самозапрета

Заместитель директора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова в беседе с RT оценила попытки граждан взять кредит после введения персонального самозапрета на подобное действие.

«Я думаю, по большей части сами люди тестируют самозапрет. И это вполне разумно, потому что поставить себе такой механизм защиты от несанкционированного кредита и не проверить, работает ли он, — это не до конца правильно. Всё-таки правильно — удостовериться», — сказала она.

Андрианова отметила, что довольно много подобных запросов на получение денег поступают в микрофинансовые организации (МФО), у которых можно запросить заём онлайн без визита в офис.

«Это самый простой способ. На тестирование человек тратит мало времени и сил», — подчеркнула она.

Эксперт также добавила, что среди «тестировщиков» нового сервиса самозапрета на кредиты могут быть и сами работники банков.

«Мне кажется, часть этих проверок проводят либо работники финансовых организаций, либо люди, близкие к финансовой индустрии. Делают это для того, чтобы объяснить клиентам или коллегам, как до конца это работает», — подытожила она.

Ранее стало известно, что банки и МФО фиксируют случаи, когда граждане обращаются к ним за кредитом после установки самозапрета на «Госуслугах» с 1 марта 2025 года.