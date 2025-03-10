В России проиндексировали социальные пенсии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о подписании постановления правительства, в соответствии с которым социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 14,75%, передает ТАСС.

«Подготовлено постановление, согласно которому с 1 апреля на более чем 14,5% увеличатся социальные пенсии в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума. Такую помощь государства получат люди с инвалидностью и в случае потери кормильца, а также граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии», - сказал премьер.

По словам Мишустина, на такую помощь государства могут рассчитывать граждане с инвалидностью, лица, потерявшие кормильца, а также граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Подчеркивается, что индексация коснется порядка 4,2 млн человек. Глава кабинета министров сообщил, что на эти цели в бюджете заложено примерно 85 миллиардов рублей.

Ранее «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу Роскачества сообщила, что непрерывность трудового стажа не оказывает прямого влияния на размер пенсии. Он зависит от возраста, страхового стажа и количества пенсионных баллов, которые были накоплены.