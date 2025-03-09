Россияне могут вернуть утерянные вклады своих бабушек и дедушек

Согласно закону № 73-ФЗ «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации», граждане смогут вернуть свои вклады, в том числе и те, что были открыты в советский период. Это право также распространяется на наследников.

Дело в том, что счета, открытые до 20 июня 1991 года, были признаны внутренним госдолгом, и было принято решение об их компенсации.

«Основная категория граждан, которая имеет право на получение компенсации советских вкладов в 2025 году, – это люди до 1945 года рождения. Причем им полагается выплата в трехкратном размере от суммы остатка вклада на 20 июня 1991 года. А если гражданин 1946-1991 года рождения – в двукратном размере», – пояснила в интервью aif.ru доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова.

По словам эксперта, суммы компенсаций зависят также от срока хранения вкладов и даты их закрытия. Так, если вклад был открыт до 1992 года и закрыт в период с 1996 по 2024 год, то граждане, которые родились до 1945 года, могут получить трехкратную компенсацию по номинальной стоимости денежных знаков на 1991 год, указанной в сберкнижке.

«Таким образом, если у человека был вклад на 1000 рублей, сейчас он сможет получить 3000 рублей», – уточнила Мария Ермилова.

Разумеется, если в советское время за 3000 рублей можно было приобрести автомобиль, то сейчас за такую сумму можно разве что насладиться кофе с выпечкой в дорогом ресторане.

Тем не менее, чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в отделение «Сбера», ответственное за эти вопросы. Потребуются паспорт и сберегательная книжка. Наследникам дополнительно нужно предоставить свидетельство о смерти вкладчика и документы, подтверждающие их право на наследство.

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