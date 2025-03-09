В Южной Осетии хотят повысить пенсионный возраст

В Южной Осетии один из самых низких пенсионных возрастов в мире. Его повышение даст возможность гражданам работать и положительно скажется на бюджете социального фонда. Об этом заявил министр труда и соцзащиты республики Олег Гаглоев, передает Sputnik Южная Осетия.

Гаглоев рассказал, что сейчас в республике женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60. При этом в большинстве стран мира пенсионный возраст начинается в 60-65 лет. Поэтому в Южной Осетии решили рассмотреть вопрос о его повышении.

«Рано или поздно нам надо будет повышать пенсионный возраст. В этом отношении мы сильно отстаем от России и других стран», — сказал Гаглоев.

По его словам, многие граждане в возрасте 55 и 60 лет хотят и стремятся продолжать работать. Им необходимо предоставить такую возможность. Кроме того, повышение возраста положительно скажется на бюджете социального фонда и, соответственно, на размерах пенсий.

Накануне сообщалось, что ВОЗ попросила некоторых сотрудников рассмотреть возможность досрочного выхода на пенсию.