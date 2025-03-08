Россиянам массово заблокировали счета в Казахстане

Массовая блокировка банковских счетов россиян началась в Северо-Казахстанской области. Об этом сообщает казахстанское агентство КазТАГ со ссылкой на прокуратуру.

В прокуратуре Северо-Казахстанской области подтвердили блокировку и пояснили, что она связана с неким уголовным делом.

«В настоящее время в рамках уголовного дела приняты ограничительные меры по банковским картсчетам», — заявили в надзорном ведомстве.

Там отказались пояснить детали, сославшись на тайну следствия, но подчеркнули, что «по результатам проверки ограничения будут сняты».

В чатах релоканты из России пишут, что один из держателей счета дозвонился в департамент полиции Петропавловска. Ему сообщили, что 7 марта были заблокированы счета 2 тысяч человек.

Причина в уголовном деле, подробности которого органы оглашать пока не могут.

«Так что не стоит переживать, что это на вас уголовное дело оформлено, мы все тут вероятно проходим как свидетели», — пишут в чате «Арест счетов».

Карты и счета россиян стали блокировать из-за нового закона

Также выяснилось, что с арестами счетов столкнулись и граждане Казахстана.

По версии пользователей, уголовное дело может быть связано с дроперами и незаконными операциями с криптовалютой.