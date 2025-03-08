В Госдуме рассказали, какие социальные выплаты выросли в 2025 году

Размеры социальных выплат, предназначенных для поддержки работающих граждан в периоды временной нетрудоспособности и материнства, в 2025 году значительно увеличены, рассказал ТАСС член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия").

Речь идет о выплатах по больничным листам, пособиях по беременности и родам, а также пособиях по уходу за ребенком до полутора лет, уточнил он.

"С 2025 года мы видим существенный рост страховых выплат, направленных на поддержку наших граждан в важные периоды их жизни", - отметил Чаплин. Сумма выплат рассчитывается на основе среднего заработка гражданина за два предыдущих года, но при этом устанавливаются минимальные и максимальные границы. В 2025 году предельные суммы страховых выплат увеличены в 1,4 раза. "Если в 2024 году максимальная выплата по больничному листу составляла около 4 100 рублей в день, то сегодня эта сумма превышает 5 600 рублей. Это поможет людям чувствовать себя увереннее в случае болезни", - считает он.

Размер больничных выплат также зависит от страхового стажа работника: стаж более восьми лет гарантирует получение 100% среднего дневного заработка, стаж от 5 до 8 лет - 80% среднего дневного заработка, стаж менее 5 лет - 60% среднего дневного заработка, разъяснил парламентарий. В случаях, когда заработок гражданина ниже МРОТ или страховой стаж составляет менее шести месяцев, расчет среднего дневного заработка производится с учетом минимального размера оплаты труда, который в 2025 году составил 22 440 рублей, что на 3 тыс. рублей больше, чем в 2024 году. Минимальная оплата одного дня больничного в таком случае составит 737,75 рубля, умноженные на районный коэффициент.

Существенные изменения коснулись и пособий по беременности и родам: "Верхняя граница выплаты по беременности без осложнений сроком 140 дней в 2025 году составляет более 794 тысяч рублей, а минимальная сумма - более 103 тыс., умноженных на районный коэффициент", - пояснил Чаплин. Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет также была увеличена и составляет в 2025 году почти 69 тыс. рублей. Депутат напомнил, что пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается одному из членов семьи, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком. Размер пособия составляет 40% от среднего заработка за предыдущие два года.

Согласно важному изменению, введенному в прошлом году, выплата пособия сохраняется даже при досрочном выходе из отпуска на полный рабочий день. Ранее такая возможность была доступна только при работе на условиях неполного рабочего дня.