В Госдуме назвали средний размер военной пенсии после индексации

Средний размер военной пенсии в России достигнет 43 тысяч рублей после мартовской индексации на 9,5%. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) в беседе с РИА Новости.

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«Средний размер военной пенсии после мартовского повышения составит 43 тысячи рублей», — отметил он, ссылаясь на данные расчетов.

Индексация пенсии в 2025 году: когда придут первые повышенные выплаты

13 февраля сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5% с 1 января 2025 года. До подписания закона военные пенсии в стране были проиндексированы на 5,1%, однако это оказалось ниже фактической инфляции. Изменения предполагают, что пенсии будут увеличены еще на 4,4%. В результате этого общий уровень индексации выплат военным пенсионерам в 2025 году составит 9,5%.

Согласно закону, размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии, составит 93,59%.

Военные пенсии высчитываются из размера денежного довольствия, надбавки, а также понижающего коэффициента. Дополнительно могут учитываться надбавки ветеранам боевых действий и надбавки за службу в районах Крайнего Севера.

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