Неравенство в доходах россиян вернулось к досанкционному уровню

Коэффициент Джини, являющийся барометром расслоения общества по уровню доходов, в 2024 году продемонстрировал негативную динамику в России, увеличившись до 0,408 по сравнению с 0,405 в предыдущем году (или, в процентном выражении, с 40,5 % до 40,8 %). Данные предоставлены Росстатом в январском докладе, отражающем социально-экономическую ситуацию в стране.

Показатель, отражающий степень неравенства по доходам в 2024 году, приблизительно соответствует уровню, зафиксированному в 2021 году, то есть периоду, предшествовавшему введению масштабных санкций против России. Тогда коэффициент Джини составлял 0,409, передает «РБК».

В «майском указе» 2024 года, изданном после переизбрания Владимира Путина на пост президента, была поставлена амбициозная задача по снижению коэффициента Джини до 0,37 (что эквивалентно 37 %) к 2030 году и до 0,33 к 2036 году.

Президент РФ неоднократно подчеркивал, что неравенство – это настоящая беда современного мира. Внутри государств оно является причиной социальной напряженности и политической нестабильности.

За последнее десятилетие максимальное значение коэффициента Джини было зафиксировано в 2018 году, когда он достиг 41,4 %. Впоследствии показатель демонстрировал тенденцию к снижению (с незначительным ростом в 2021 году) и достиг минимального значения в 39,8 % в 2022 году, впервые с 2002 года опустившись ниже отметки в 40 %. Однако в последующие два года индекс вновь продемонстрировал рост: в 2023 году он составил 40,5 %, а в 2024 году – 40,8 %. Наивысшее значение индекса Джини в истории современной России было зарегистрировано в 2007 году – 42,2 %.

Согласно предварительным данным Росстата, в 2024 году на долю 10 % наименее обеспеченного населения приходилось 2 % от общего объема денежных доходов (аналогично 2023 году), в то время как на долю 10 % наиболее обеспеченного населения – 30 % (по сравнению с 29,8 % в 2023 году). Номинальный размер среднедушевого денежного дохода по стране составил 63 083 рубля, что в реальном выражении представляет собой рост на 8,4 % за год.

В четвертом квартале 2024 года средний доход 10-процентной группы (дециля) с наименьшими доходами составил 14 479 рублей, а дециля с наивысшими доходами – 240 519 рублей. Анализ данных Росстата показывает, что динамика доходов различных групп населения существенно различается: в период с октября по декабрь 2024 года доходы беднейшей группы выросли в реальном выражении всего на 6,5 %, в то время как доходы богатейшей группы – на 10 %. В целом, темпы роста доходов последовательно увеличивались с каждым следующим децилем.

Сокращение неравенства было заявлено в качестве одной из ключевых целей реформирования налоговой системы, которое вступило в силу с 1 января 2025 года. В рамках этой реформы была введена пятиступенчатая шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с максимальной ставкой 22 %, а также предусмотрены различные льготы, например, «налоговый кешбэк» для семей с детьми. Введение прогрессивной шкалы налогообложения действительно может способствовать снижению уровня неравенства за счет уменьшения налогового бремени для малоимущих слоев населения и его пропорционального увеличения для более обеспеченных граждан.