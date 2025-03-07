Мошенники придумали новый способ кражи денег через NFC

Полиция зафиксировала новый способ кражи денег россиян с помощью NFC, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

© Российская Газета

Схема работает несложно. Сначала жертва получает звонок от мошенников. Они под разным предлогом просят установить банковское приложение, в котором может быть название или логотип любого банка. После того, как человек видит знакомые для себя названия банков, у него притупляется бдительность. После запуска приложение просит приложить карту к задней части телефона и ввести код. В этот момент мошенник на другом конце провода стоит у банкомата и снимает наличные.

Та самая программа, которую жертва скачивает себе на телефон, позволяет создать виртуальный образ банковской карты, с которой можно снять деньги из обычного банкомата.

Полиция просит россиян проявлять бдительность и не устанавливать приложения из сомнительных источников.