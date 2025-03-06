Стало известно, нужен ли непрерывный трудовой стаж для пенсии

Непрерывность трудового стажа не оказывает прямого влияния на размер пенсии. Он зависит от возраста, страхового стажа и количества пенсионных баллов, которые были накоплены, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

В советское время непрерывность трудового стажа была важна для начисления пенсии. Тогда была активная борьба с текучестью кадров, пояснили в ведомстве. Там подчеркнули, что сейчас важны возраст (65 лет для мужчин и 60 лет для женщин), страховой стаж в 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов.

Минимальный страховой стаж — это минимальное количество лет, которое необходимо отработать, чтобы иметь право на назначение пенсии по старости. Он включает в себя периоды, когда человек работал и платил страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования. За каждый год работы начисляются пенсионные баллы. Их количество зависит от размера заработной платы и уплаченных страховых взносов. Максимальное количество баллов, которые можно получить за год, — 10.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил журналистам, что со следующего месяца социальные пенсии увеличатся на 14,75%. Благодаря данной мере изменится уровень доходов 4,2 млн россиян, отметил он. По словам депутата, власти приняли соответствующее решение в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в стране за минувший год. Мера направлена на оказание поддержки наиболее уязвимых слоев населения.