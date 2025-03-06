Названа ставка, при которой россияне побегут забирать деньги со вкладов

Пока доходы по вкладам превышают 10% годовых, массового перехода в другие активы, в том числе и в недвижимость, не произойдет, считает директор направления «Вторичный рынок» компании «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома.

«10% – это своеобразная реперная точка, когда вкладчики начинают задумываться о каких-то других способах инвестирования», - сказал Шлома.

По его мнению, высокая ключевая ставка останется надолго, и покупатели жилья это понимают. В перспективе ставка пойдет на снижение, но этот процесс будет очень плавным.

«Никакие резкие движения, как это было в 2022 году, сейчас Центробанку не нужны, главное, о чем он заботится, – чтобы народ не бросился собирать деньги с вкладов и не понес их на покупку товаров, ведь это опять разгонит инфляцию. Соответственно, регулятор будет плавно опускать ключевую ставку», - заявил эксперт.

Сейчас же до снижения ставок по вкладам еще «очень и очень далеко», считает Шлома.