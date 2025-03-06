ЦБ обяжет банки возвращать похищенные с помощью вируса деньги клиентов

Банк России предлагает возложить на кредитные организации ответственность за возврат похищенных средств из банковских приложений клиентов, если деньги были украдены при помощи вируса, следует из слов главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на совещании президента России Владимира Путина.

Она сочла, что банк с согласия клиента должен брать на себя ответственность и обеспечивать антивирусную защиту своего приложения.

«Если клиент согласился, а банк оказался не в состоянии защитить свое приложение от взлома, он должен компенсировать похищенное»,— резюмировала она.

Около 40-50% случаев мошенничества с банковскими картами за последние шесть месяцев были совершены с использованием шпионского программного обеспечения SpyNote.SpyNote является вирусом с функцией удаленного доступа, который маскируется под безобидные приложения. С его помощью злоумышленники получают доступ к экранам пользователей, видят пароли и SMS-сообщения. Затем они беспрепятственно входят в банковское приложение и списывают все средства, рассказывала ранее глава ЦБ.

Юристы, опрошенные газетой «Коммерсантъ», считают что для того, чтобы ввести материальную ответственность банков, достаточно нормативных документов. По словам старшего юриста a.t.Legal Ильи Пасенко, поправками в закон «О национальной платежной системе», которые вступили в силу в середине 2024 года, введена ответственность банков за совершение ими операций со средствами клиентов без проверки, что такие операции совершает именно клиент, а не мошенники. По его мнению, ЦБ может нормативным актом установить критерии мошеннических переводов с использованием программ-вирусов, ответственность банков, в том числе по возврату средств клиента, будет наступать по действующему закону.