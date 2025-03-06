Мошенники предлагают пользователям сдать им в аренду аккаунт в WhatsApp за 200 рублей в день, а в итоге получают полный контроль над ним и используют его для кражи личных данных или вымогательства денег. Об этом рассказал РИА Новости директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

По его словам, сначала злоумышленники объявляют в Telegram-каналах, на форумах и сайтах с вакансиями о возможности сдать номер в аренду.

Когда человек откликается на «вакансию», ему говорят, что необходимо передать временный доступ к своему WhatsApp. Иногда преступники утверждают, что аккаунт якобы будет использоваться для работы, для регистрации на сервисах или для общения с клиентами за рубежом. Далее пользователя просят подтвердить вход с нового устройства, отправить код из SMS или даже временно передать сим-карту. После этих действий контроль над аккаунтом оказывается у злоумышленников.

Россиянам объяснили, на каких смартфонах перестанет работать WhatsApp

Мошенники начинают писать знакомым владельца аккаунта и могут просить срочно перевести деньги, занять в долг или предоставить личные данные, рассказал Бийчук.

Если через аккаунт совершаются преступные действия, например вымогательство денег, то разбираться с последствиями придется именно владельцу номера, добавил эксперт.

Накануне в МВД сообщили, что мошенники стали обманывать россиян, используя поддельный бот в Telegram от лица «Почты России».

Финансовая безопасность: как защитить свои средства от мошенников